رسميا.. الكاف يُعين غربال لادارة المواجهة الافتتاحية للكان

عين الاتحاد الافريقي لكرة القدم “الكاف” الحكم الدولي الجزائري “مصطفى غربال” لادارة المواجهة الافتتاحية للكان.

الحساب الرسمي لقناة “بيين سبورتس” القطرية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” كشف عن ادارة غربال للقاء بمُساعدة مقران قوراري وعبد الحق ايتشعلي.

حيث كتب:”عـــاجل.. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعين ثلاثي تحكيم جزائري بقيادة مصطفى غربال لإدارة مباراة افتتاح كأس أمم إفريقيا بين الكاميرون وبوركينا فاسو”.

وتُلعب المواجهة الافتتاحية يوم الأحد المُقبل لحساب الجولة الأولى من المجموعة A لمنافسة كأس أمم إفريقيا.

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تتزايد حالات الغضب لدى الجمهور والإعلام التونسي بشكل رهيب جدا بعدما إعتبروا خطوة الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” الاخيرة بمثابة تقليل من شأن الكرة التونسية.

ونشرت الكاف تصميم خاص بالمنتخبات المشاركة في كان الكاميرون، أين وضعت النجوم الأفارقة بما فيهم رياض محرز.

وعنونت الكاف “أعدّوا حقائبكم”. فيما وضعت صورة لـ “الكرة” بها العلم التونسي،. في إشارة إلى إفتقار “نسور قرطاج” لنجم فوق العادة مثل صلاح وماني ومحرز والبقية.

وقال موهبة تونس حنبعل المجبري في تصريح لـ “العربي الجديد” عن القضية “صحيح أنّنا لا نملك نجوما كبار لكن قوتنا في مجموعتنا. اتفهّم غضب الجماهير وسنرد في الميدان”.

وجاء الرد من قبل المدرب منذر الكبير الذي قال هو الأخر في تصريح لموقع “العربي الجديد” “ما أنجز غير محترف. وهذا التصميم مسّ في الصميم عراقة المنتخب التونسي وتاريخه”.

وجهّز منذر الكبير لاعبيه للردّ على الكاف حينما قال ” الردّ سيكون فوق المستطيل الأخضر”.

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حدّد إجتماع المكتب التنفيذي للإتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم 22 جانفي لإجراء قرعة الدور الفاصل ومن المنتظر أن يتم المصادقة عليه خلال نهاية الأشغال.

كما فتح أبواب الترشح لإحتضان كأس أمم افريقيا 2027.

وحسب مبعوث النهار إلى دوالا الكاميرونية. ترغب بعض البلدان في استضافة كأس امم افريقيا 2025. و منها غينيا. كما أن كوت ديفوار ترغب في إحتضان كأس أمم افريقيا 2023.