رسميا.. الكشف عن ترتيب محرز في “البالون دور”

وتواجد صاحب القدم اليُسرى السحرية، في الصف العاشر من الترتيب العام، وهو ما يبقى منطقيا مُقارنة ببقية مُنافسيه.

وكان إبن سارسال قادرا على التواجد في مركز أفضل، لو كان يُشارك بصفة أكثر إنتظاما مع ناديه مانشستر سيتي.

يُذكر بأن قائد المنتخب الوطني، كان قد تحصل على الصف السادس في طبعة الكُرة الذهبية لسنة 2016.

Ranked at the 10th place of the 2019 #ballondor ⤵️@Mahrez22 🇩🇿@ManCity

Live ranking > https://t.co/cSurv8xUiL pic.twitter.com/ZidteRrkuI

— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019