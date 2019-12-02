رسميا.. الكشف عن ترتيب محرز في “البالون دور”

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رسميا.. الكشف عن ترتيب محرز في “البالون دور” صورة مركبة
بقلم إسماعيل عشاش

كشف الحساب الرسمي لفرانس فوتبول في “تويتر”، منذ لحظات، عن المركز الذي إحتله الدولي الجزائري رياض محرز في “البالون دور”.

وتواجد صاحب القدم اليُسرى السحرية، في الصف العاشر من الترتيب العام، وهو ما يبقى منطقيا مُقارنة ببقية مُنافسيه.

وكان إبن سارسال قادرا على التواجد في مركز أفضل، لو كان يُشارك بصفة أكثر إنتظاما مع ناديه مانشستر سيتي.

يُذكر بأن قائد المنتخب الوطني، كان قد تحصل على الصف السادس في طبعة الكُرة الذهبية لسنة 2016.


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