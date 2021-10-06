رسميا.. الكشف عن رزنامة الموسم الجديد من القسم الثاني للهواة
بقلم حواز عبد النور
كشفت رسميا أمسية اليوم الأربعاء الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة عن الرزنامة الكاملة للموسم الكروي الجديد 2021/2022 للرابطة الثانية.
رزنامة مجموعة “وسط-غرب” التي ستنطلق يوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 ستشهد جولتها الأولى قمة كبيرة بين جمعية وهران وإتحاد الحراش.
مجموعة “وسط-شرق” التي ستنطلق في ذات التاريخ ستشهد جولتها الافتتاحية مواجهات كبيرة بين إتحاد الشاوية وشبيبة سكيكدة وكذا بين مولودية بجاية وأهلي برج بوعريريج.
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