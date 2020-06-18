رسميا.. الكشف عن موعد استئناف دوري الأبطال ولكن بنظام جديد !

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن موعد استئناف دوري أبطال أوروبا، وبنظام جديد من الدور الربع النهائي.

واستقر “اليويفا” على إقامة مباريات ربع ونصف نهائي ونهائي دوري الأبطال، في العاصمة البرتغالية لشبونة، من مباراة واحدة، على ملعبي “النور” و”جوزي ألفالادي”.

وأضاف الإتحاد الأوروبي لكرة القدم ، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن المباريات المتبقية من دور الـ16، ستقام يومي 7 و8 أوت المقبل.

وستقام مباريات ربع النهائي بين يومي 12 و15 أوت، ثم نصف النهائي يومي 18و19 من نفس الشهر، على أن تُلعب المباراة النهائية يوم 23 أوت.

يذكر أن ملعب “لشبونة” سيستضيف النهائي عوض ملعب “أتاتورك” في مدينة إسطنبول التي ستحتضن نهائي النسخة المقبل.