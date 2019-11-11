رسميا.. الكلاسيكو يُلعب في هذا الملعب

فصلت إدارة مولودية الجزائر، في اسم الملعب الذي سيحتضن مباراة الكلاسيكو، التي ستجمعهم بفريق شبيبة القبائل، لحساب المحترف الأول.

وكشفت إدارة مولودية الجزائر، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، عن اختيارها ملعب “5 جويلية”، لإستضافة شبيبة القبائل.

وبهذا أكدت إدارة العميد، ما نشرته الرابطة عبر موقعها الرسمي، بخصوص مكان إجراء هذه المباراة، التي تدخل ضمن تسوية رزنامة الجولة العاشرة من المحترف الأول.

يذكر أن مولودية الجزائر، تتصدر ترتيب البطولة برصيد 20 نقطة، بينما يحتل فريق شبيبة القبائل، المركز الثامن برصيد 13 نقطة.