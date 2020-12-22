رسميا.. المحكمة الرياضية تقرر إعادة مباراة نابولي أمام جوفنتوس

الرياضة
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رسميا.. المحكمة الرياضية تقرر إعادة مباراة نابولي أمام جوفنتوس
بقلم يونس رزيق

قررت المحكمة الرياضية الإيطالي، قبول استئناف نادى نابولى،  قرار الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، باعتبار جوفنتوس فائزا، فى لقاء الجولة الثالثة من عمر الكالتشيو، بنتيجة 3 – 0، بعد تعذر سفر فريق البارتينوبى، لخوض المباراة، فى معقل اليوفى، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.

وكان الاتحاد الإيطالي، قد عاقب نابولى، بإحتساب نتيجة المباراة لصالح جوفنتوس، بنتيجة 3 – 0، وخصم نقطة من رصيده، بعد عدم وصوله إلى ملعب المباراة، يوم 4 أكتوبر الماضى، فى الجولة الثالثة من الكالتشيو.

وبناءا على هذا القرار، سوف يتم تحديد موعد جديد للمباراة، وخصم 3 نقاط من رصيد جوفنتوس، ليصبح 24 نقطة بدلا من 27 نقطة، وإضافة نقطة لرصيد نابولى، ليصل إلى 24 نقطة.


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