رسميا.. “المداح 5” حاضر في موسم رمضان 2025

كشف الفنان المصري خالد سرحان عن أن مسلسل “المداح” الجزء الخامس سيكون حاضرا في موسم رمضان 2025.

وقال خالد سرحان “نبشر الجمهور بشرة خير إن المداح الجزء الخامس يتعمل لرمضان 2025 بإذن الله”.

وردا على سؤال عن تطور شخصية “حسن” التي يقدمها في مسلسل “المداح”. قال خالد سرحان: “حسن هو شخصية الضحك الوحيدة في مسلسل رعب، ولازم نمط الضحك يتغير عن الأجزاء السابقة. ويقدم كوميديا من داخل الموقف مع تطوير الشخصية”.

وكانت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل المداح 4، قد شهدت مواجهة قوية بين صابر المداح وقزح. بعدما يتبع حيلة زكية ضده باستغلال رحاب «هبة مجدي». ويقوم بقتله والقضاء عليه باستخدام السيف، حيث يواجها بعضهما، ويكشف له سميح أنهم أصحاب الأرض.