رسميا.. المرخية القطري يعلن تعاقده مع بوقرة

أعلن نادي المرخية القطري تعاقده رسميا مع المدرب الجزائري مجيد بوقرة، عبر صفحته الرسمية على موقع “x” للإشراف على العارضة الفنية للفريق.

كما قدم النادي القطري المدرب السابق للمنتخب المحلي، والذي تألق في وقت سابقا مع الكتيبة الوطنية في كأس العرب التي جرت بقطر.

كما يملك بوقرة الخبرة في قيادة العارضة الفنية لفريق بالنظر إلى معرفته الكبيرة بالأجواء العربية، وهو الذي سبق له اللعب هناك.

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