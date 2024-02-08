رسميا المرصد الوطني يطلق المنصة الرقمية كفاءات+

أشرف نور الدين بن براهم، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، من قصر الثقافة مفدي زكريا، على فعاليات مراسم الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية كفاءات + للتدريب و تطوير قدرات المجتمع المدني.

وتعد منصة كفاءات + منصة تكوين عن بعد خاصة بالمجتمع المدني سيتم إطلاقها في إطار تجسيد إستراتجية التكوين. للمرصد الوطني للمجتمع المدني والتي تهدف إلى المساهمة في تجسيد إلتزام رقم 08 لرئيس الجمهورية. في مجال بناء و تمكين مجتمع مدني حر و مسؤول. تجسيد مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية في شقه الخاص بإقامة مجتمع مدني حر. مسؤول قادر على أداء دوره الكامل كمرافق و مقيم للعمل الحكومي الموجه لخدمة المواطن حصري. بالإضافة إلى بناء و تعزيز قدرات المجتمع المدني بما يساهم في تطوير الأداء و رفع نوعية الخدمات والمشاريع المجتمعية المقدمة للمواطن. ديمقرطة التكوين و جعله متاحا و بصفة مجانية و عادلة لفائدة جميع فعاليات المجتمع المدني. بما سيسمح بالتكفل التدريجي و المنتظم و الفعال للاحتياجات التدريبية الكبيرة المحصاة من الميدان.

يشارأن إطلاق المنصة تم بحضور مستشار رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدينية والزوايا والمدارس القرآنية، وزير التربية الوطنية، وزير الإتصال، وزير التجارة وترقية الصادرات، وزيرة الثقافة والفنون، وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، رئيس المجلس الأعلى للشباب، الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، رئيسة المجلس الوطني الإقتصادي والاجتماعي والبيئي، السلطات العسكرية، ممثلي الهيئات والمؤسسات الرسمية، الأساتذة المكونين والمؤطرين بالإضافة إلى أعضاء واطارات المرصد، ممثلي مختلف فعاليات المجتمع المدني، وممثلي الصحافة الوطنية.

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