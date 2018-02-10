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رسميا.. المغرب يخطف مشاش من الجزائر

الرياضة
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رسميا.. المغرب يخطف مشاش من الجزائر
بقلم إسماعيل عشاش

أعلنت قناة “المغربية الرياضية” والتابعة للتلفزيون الرسمي في المغرب، بأن متوسط ميدان “نابولي”، زين الدين مشاش إختار تمثيل “أسود الأطلس”.

وحسب نفس المصدر، فإن المُدرب الفرنسي “هيرفي رونار” عرف كيفية إقناع اللاعب الصاعد، مُغريا إياه بالمُشاركة في نهائيات كأس العالم.

يُشار بأن صاحب الـ22 عاما من أب مغربي وأم جزائرية ومولود في فرنسا، مما منحه خيارات واسعة لتحديد مُستقبله الدولي.

وكان الناخب الوطني، رابح ماجر، قد أكد بأنه لايعرف مشاش، مما يوُضح بأنه لم يكن في حسابات “الفاف” من الأساس.

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