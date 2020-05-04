رسميا.. الملالي يجدد عقده مع أنجي

أعلن نادي أنجي الفرنسي، اليوم الإثنين، تجديد عقد لاعبه الجزائري فريد الملالي، ليواصل بذلك هذا الأخير مشواره ضمن الليغ 1، رفقة ناديه.

ونشر إدارة نادي أنجي، تغريدة عبر الموقع الرسمي للفريق على “تيوتر”، أعلنت من خلالها وبصفة رسمية تجديد عقد لاعبها الجزائري.

وأبدت إدارة النادي الفرنسي سعادتها، بتجديد خريج مدرسة بارادو، لعقده النادي، كاشفتا أن مدة العقدد الجديد سيمتد إلى غاية 2023.

يذكر أن فريد الملالي (22 عاما)، لم يشارك في مباريات كثيرة هذا الموسم، بسبب الإصابات المتكررة التي تعرض لها هذا الموسم.