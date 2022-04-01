رسميا.. المنتخب المحلي يواجه الطوغو وديا في مناسبتين

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم سهرة اليوم الجمعة عن برنامج المنتخب الوطني المحلي في التربص المقبل المُقرر خلال شهر رمضان.

أشبال، عبد المجيد بوقرة، سيواجهون المنتخب الطوغولي في مناسبتين خلال أول تربص منذ كأس العرب للمنتخبات فيفا قطر 2021.

المواجهة الودية الأولى مُقررة يوم الخميس المُقبل 07 أفريل 2022 بملعب الشهيد مصطفى تشاكر بالبليدة بداية من العاشرة ليلا.

كما تُلعب المواجهة الثانية يوم 10 أفريل في نفس التوقيت بينما لم يُكشف الملعب الذي يحتضنها.