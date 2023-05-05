رسميا.. المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يتأهل إلى الدور ربع النهائي

حسم المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة التأهل رسميا إلى الدور الربع النهائي بعد التعادل أمام منتخب الكونغو بملعب نيلسون مانديلا.

وكان بطل السهرة، المهاجم مسلم أناتوف الذي باغت حارس الكونغو في الدقيقة 74 من عمر الشوط الثاني، ليعدّل النتيجة ويسجّل هدفه الشخصي رغم دخوله الاحتياطي.

ويعتبر المهاجم أناتوف هدافا للبطولة بعد تسجيله الهدف الثالث، اليوم في انتظار الفرصة المواتية له مستقبلا.

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