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الرياضة

رسميا.. المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يواجه مصر بالقميص الأخضر

بقلم حواز عبد النور
رسميا.. المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يواجه مصر بالقميص الأخضر
المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة
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عُقد اليوم الثلاثاء الإجتماع التنسيقي التحضيري لمباريات الدور نصف النهائي من منافسة كأس العرب للشباب.

حيث تعرف المنتخب الوطني الجزائري على القميص الذي سيخوض به مواجهة المُنتخب المصري المُقررة غدا الأربعاء بداية من الساعة 19:00 بتوقيت الجزائر.

وأسفر الإجتماع التنسيقي التحضيري الذي أُقيم بمدينة أبها على ارتداء أشبال المدرب الوطني، محمد لاسات، القميص الأخضر.

كما سيلعب الفراعنة بالقميص الأحمر في المواجهة الواعدة في الدورة المُقامة بالمملكة العربية السعودية.

رابط دائم : https://nhar.tv/3NzUH
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