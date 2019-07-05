رسميا.. “المولودية” تتخلى عن “ديانغ” للأهلي بقيمة مالية ضخمة !!

تعاقد فريق “الأهلي” المصري مع متوسط الميدان الدفاعي “لنادي مولودية الجزائر” “أليو ديانغ” بصفة رسمية لمدة 5 سنوات كاملة.

ونشر الحساب الرسمي للأهلي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” بيانا رسميا أكد فيه التعاقد مع اللاعب الدولي المالي.

وحسب مصادر “النهار” فإن المدير العام الرياضي للعميد “عمر غريب” أكد أن قيمة الصفقة وصلت ل1.1 مليون دولار أي حوالي 22 مليار سنتيم.

وتصب الصفقة في مصلحة الفريق العاصمي بما أنها ستسمح بإستقدام لاعبين جدد.