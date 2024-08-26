رسميا.. المولودية تستقبل المنستيري التونسي بملعب “علي لابوانت”

تلقى فريق مولودية الجزائر وأنصاره، أخبارا سارة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، بخصوص ملعب علي عمار، المدعو “علي لابوانت”.

وكشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” بأن الاتحاد الإفريقي للعبة “كاف”، اعتمد رسمياً ملعب المولودية الجديد لاحتضان المنافسات الإفريقية والدولية.

مشيرة إلى أن “الكاف” هنّأت في مراسلة اليوم الاثنين. القائمين على الملعب، وكذلك “الفاف” على التميز في إنجاز هذا الصرح، مما يجعله “واحدًا من أفضل الملاعب في قارتنا”، حسب وصف الهيئة الإفريقية.

وبذلك، فإن المولودية ستستقبل رسميا منافسها في إياب الدور التمهيدي الثاني. لدوري أبطال إفريقيا، الاتحاد المنستيري التونسي، بملعب “علي عمار” ما بين 20 و22 سبتمبر الداخل. بعدما كانت قد واجهت واتانغا الليبيري، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي وتشاكر بالبليدة.