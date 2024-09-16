رسميا.. المولودية تستقبل المنستيري بملعب “علي لابوانت”

أعلنت إدارة مولودية الجزائر، اليوم الإثنين، رسمياً عن استقبال نادي الاتحاد المنستيري، بملعب “علي عمار” المدعو “علي لابوانت”.

وتستقبل المولودية ممثل تونس، يوم السبت المقبل، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا، بعدما انهزمت ذهابا برادس بهدف دون مقابل.

وأكدت إدارة العميد، بأن رئيس النادي، حكيم حاج رجم. قام صبيحة اليوم، بزيارة تفقدية لملعب الشهيد علي عمار المدعو “علي لابوانت” بالدويرة.

مشيرة إلى أن هذه الزيارة، جاءت بهدف الوقوف على آخر الاستعدادات قبل مواجهة الإياب أمام المنستيري التي ستُقام في في قلعة العميد الجديدة.

وكان الرئيس حاج رجم، مرفوقا بعضو مجلس الإدارة رفيق بلمان. وكذا المناجير العام محمد خزروني، والمدير العام للإدارة رشيد رجراج.

كما أوضحت الإدارة العاصمية، بأن أعضاءها وقفوا على جاهزية الملعب من كافة النواحي من أجل ضمان وضع تشكيلة “العميد” في أفضل الظروف. وضمان أريحية الأنصار وكل الحاضرين بداية من مواجهة يوم السبت القادم.

وتقدم رئيس المولودية، حاج رجم، بجزيل الشكر لكل القائمين على الملعب الذي يعتبر مكسبا هاما للنادي وللرياضة الجزائرية بشكل عام.