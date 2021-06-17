رسميا.. المُنتخب البلجيكي ثاني المُتأهلين لثمن النهائي

تأهل المُنتخب البلجيكي أمسية اليوم الخميس الى الدور ثمن النهائي من منافسة كأس أمم أوروبا يورو 2020 ليكون بذلك ثاني المُتأهلين لهذا الدور بعد المنتخب الإيطالي الذي تأهل سهرة الأربعاء.

تأهل المُنتخب البلجيكي جاء عقب الفوز على نظيره الدانماركي في لقاء الجولة الثانية من المجموعة الثانية الذي جرى بملعب باركن ستاديون، وانتهى بفوز الشياطين الحمر بهدفين لهدف وحيد.

يوسف بولسن تقدم للمنتخب الدانماركي في الدقيقة الثانية قبل أن يقلب المنتخب البلجيكي النتيجة بثنائية لثورغان هازارد وكيفين دي بروين في الدقيقتين ال54 وال70، ووصل المنتخب البلجيكي للنقطة السادسة في الصدارة.