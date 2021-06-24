رسميا.. المُنتخب الفلسطيني يبلغ نهائيات كأس العرب 2021

بلغ أمسية اليوم الخميس المُنتخب الفلسطيني بصفة رسمية نهائيات منافسة كأس العرب للمنتخبات فيفا 2021 المُقررة بقطر، والتي ستعرف مُشاركة المنتخب الوطني الجزائري.

تأهل المُنتخب الفلسطيني جاء عقب الفوز في مُباراة الدور التمهيدي التي لُعبت باستاد جاسم بن حمد بنادي السد بالعاصمة القطرية الدوحة ضد مُنتخب جزر القمر بخماسية كاملة مُقابل هدف وحيد.

خماسية المنتخب الفلسطيني الشقيق سجلها ليث خروب في الدقيقة ال35، عدي الدباغ في الدقيقة ال42، تامر صيام في الدقيقة ال56 وكذا في الدقيقة ال72 اضافة الى إسلام البطران في الدقيقة ال81 بينما سجل جوموي موسى لجزر القمر في الدقيقة ال5.