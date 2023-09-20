رسميا.. النادي الإفريقي يتعاقد مع الطيب مزياني

أعلن النادي الإفريقي التونسي، اليوم الأربعاء، عن التعاقد مع الدولي الجزائري الطيب مزياني لمدة سنة قابلة للتجديد.

وقال النادي الإفريقي عبر بيان له على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك،أنه تمكن من تأهيل الطيب مزياني اليوم بشكل رسمي بموافقة الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

كما رحب نادي القلعة الحمراء بالوافد الجديد من نادي أبها السعودي حيث قال “مرحبا بك في القلعة الحمراء والبيضاء بالمزياني”.