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الرياضة

رسميا.. النادي المصري يعلن التعاقد مع غيلاس قناوي

بقلم عزيز طالبي
رسميا.. النادي المصري يعلن التعاقد مع غيلاس قناوي
المصري
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أعلن النادي المصري عن التعاقد مع اللاعب الجزائري غيلاس قناوي لـ 3 مواسم في بيان له عبر الصفحة الرسمية على “الفايسبوك”.

وقال مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كمال أبو علي مع التنسيق مع المدير الفني للفريق الأول علي ماهر إجراءات التعاقد مع قناوي من المومس الحالي إلى نهاية موسم 2026/2025.

وكان النادي المصري قد قيّد اللاعب في قائمة الفريق في وقت سابق، بعدما اتفقت كل الأطراف على الجانب المادي و مدة العقد.

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