رسميا.. النجم الساحلي التونسي يتعاقد مع بوتمان مزياني وبن عيادة

أعلن رسميا سهرة اليوم الأحد فريق النجم الساحلي التونسي تعاقده مع اللاعب الجزائري زين الدين بوتمان.

“ليتوال” تعاقد مع اللاعب الذي فسخ عقده مع النادي الإفريقي مؤخرا بعقدا يمتد الى غاية شهر جوان من سنة 2023.

ورحب فريق جوهرة الساحل باللاعب زين الدين بوتمان على أمل أن يُقدم الإضافة المرجوة في التحديات القادمة.

وفي نفس السياق تعاقد النجم الساحلي التونسي مع اللاعب الجزائري الطيب مزياني قادما من الترجي الرياضي بعقدا الى غاية شهر جوان 2022.

هذا والتحق رسميا الظهير الأيمن الدولي الجزائري حسين بن عيادة بذات الفريق بعقدا يمتد الى غاية شهر جوان من سنة 2023.