رسميا.. النصر السعودي يتعاقد مع ساديو ماني

أعلن نادي النصر السعودي عن مفاجأة من العيار الثقيل بتعاقده مع الدولي السنغالي صاديو ماني.

وكشفت إدارة النصر السعودي، اليوم الثلاثاء، عبر الصفحة الرسمية لها، على تويتر، عن التعاقد مع النجم السنغالي قادما من نادي بايرن ميونيخ.

كما قدمت إدارة النادي السعودي اللاعب بطريقتها الخاصة حينما قال “ماني نصراوي”.

وكان المهاجم القوي قد إنظم إلى الكتيبة التي تعتبر الأقوى في السعودية بحكم تواجد الأسطورة البرتغالية كريتستيانو رونالدو.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti