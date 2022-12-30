إعــــلانات
الرياضة

رسميا.. النصر يُعلن ضم رونالدو

بقلم حواز عبد النور
رسميا.. النصر يُعلن ضم رونالدو
صورة مركبة
  • 646
  • 0

أعلن نادي النصر السعودي بصفة رسمية سهرة اليوم الجمعة عن التعاقد مع النجم الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو.

العالمي نشر تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها:”الرياضي الأعظـم عالميًا يـوقع رسميًا لـ “العالمي””.

وأضاف الحساب أن رونالدو سيرتدي الرقم 7 في تجربته الجديدة التي ستمتد بعقد إلى غاية صيف سنة 2025.

وتمت مراسم توقيع العقد أمسية اليوم الجمعة بالعاصمة الاسبانية مدريد بحضور رئيس مجلس إدارة النصر “مسلي ال معمر”.

رابط دائم : https://nhar.tv/XDpZn
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر