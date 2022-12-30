رسميا.. النصر يُعلن ضم رونالدو
بقلم حواز عبد النور
أعلن نادي النصر السعودي بصفة رسمية سهرة اليوم الجمعة عن التعاقد مع النجم الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو.
العالمي نشر تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها:”الرياضي الأعظـم عالميًا يـوقع رسميًا لـ “العالمي””.
وأضاف الحساب أن رونالدو سيرتدي الرقم 7 في تجربته الجديدة التي ستمتد بعقد إلى غاية صيف سنة 2025.
وتمت مراسم توقيع العقد أمسية اليوم الجمعة بالعاصمة الاسبانية مدريد بحضور رئيس مجلس إدارة النصر “مسلي ال معمر”.
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