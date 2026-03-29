رسميا.. النقل مجاني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بداية من اليوم

أعلنت وزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة عن دخول الإجراءات الخاصة بمجانية النقل و التخفيض في تسعيراته حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم الأحد 29 مارس 2026. و ذلك لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة الحاملين لبطاقة “الشخص ذي الاحتياجات الخاصة”و مرافقيهم بمعدل مرافق واحد لكل شخص.

وتتمثل هذه الامتيازات في مجانية النقل العمومي للأشخاص الحضري وشبه الحضري بالنسبة لكل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. مجانية النقل عبر النقل البري للمسافرين والسكك الحديدية، والنقل البحري والعمومي الداخلي بالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الذين تعادل أو تفوق نسبة عجزهم بين %80 و 100 %. بالإضافة كذلك إلى تخفيض بنسبة 80% في تسعيرات النقل البري للمسافرين عبر الطرقات والسكك الحديدية. و النقل البحري العمومي الداخلي بالنسبة للأشخاص الذين تساوي أو تفوق نسبة عجزهم 50% وتقل عن80%.

كما تقرّر تخفيض بنسبة 80% من تسعيرات الدرجة الإقتصادية للمسافرين على النقل الجوي الداخلي بالنسبة للأشخاص الذين تساوي نسبة عجزهم 100%. ويمكن الإستفادة منها فقط مع متعاملين النقل العمومي والذين أبرم قطاع التضامن الوطني معهم 66 اتفاقية. كما أن النفقات المترتبة عن تنفيذ المجانية والتخفيضات تقع على عاتق وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من خلال الاعتمادات المالية المسجلة لفائدة القطاع.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور