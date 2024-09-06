رسميا.. انطلاق خط “آغا – مطار هواري بومدين”

أعطيت، أمس، بمحطة آغا للخطوط الكبرى إشارة انطلاق القطار الذي سيخدم على خط آغا - مطار هواري بومدين.

وأشرف على مراسم الانطلاق، المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عاج بوعوني، ومدير الناحية السككية للجزائر، وإطارات من المديرية العامة.

كما تم تشغيل قطار الضواحي الأول الذي أعيدت تهيئته وتجديد مقاعد المسافرين كلياً على مستوى ورشات الشركة بالخروبة وسيدي بلعباس.

ويالمناسبة، أكد المدير العام للشركة ضرورة المحافظة على القطارات والسهر على صيانتها بشكل دوري.

وتندرج هذه العملية ضمن البرنامج الذي سطرته الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، لتجديد وإعادة تهيئة قطارات الضواحي. التي تم اقتناؤها سنة 2008، حيث ستشمل كل حظيرة قطارات الضواحي.