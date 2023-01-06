إعــــلانات
الرياضة

رسميا.. انفانتينو وموتسيبي سيكونان حاضران في افتتاح “الشان”  

بقلم عزيز طالبي
رسميا.. انفانتينو وموتسيبي سيكونان حاضران في افتتاح “الشان”  
موتسيبي
  • 1012
  • 0

كشف رشيد أوكالي رئيس لجنة تنظيم الشان عن الحضور الرسمي لرئيس الفيفا أنفانتينو و رئيس الكاف موتسيبي. في حفل الافتتاح.

وقال أوكالي لدى تدخله عبر الإذاعة الوطنية اليوم الجمعة “التدشين الرسمي سيكون في المباراة الرسمية يوم 13 جانفي”.

كما أضاف أوكالي “مباراة الجزائر و غانا الودية التي ستُلعب بملعب نيلسون مانديلا، لا تحمل طابعا رسميا ولا تعتبر يوم افتتاح”.

كما ختم أوكالي في حديثه عن حضور المسؤولين للعرس الكروي”أنفانتينو و موتسيبي رسميا سيكونان حاضران في حفل الافتتاح، موتسيبي سيكون حاضرا يوم 10 جانفي. و سيقيم اجتماعا موسعا بحضور مسؤولين أفارقة”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]

رابط دائم : https://nhar.tv/DP1cq
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر