رسميا.. انفانتينو وموتسيبي سيكونان حاضران في افتتاح “الشان”  

كشف رشيد أوكالي رئيس لجنة تنظيم الشان عن الحضور الرسمي لرئيس الفيفا أنفانتينو و رئيس الكاف موتسيبي. في حفل الافتتاح.

وقال أوكالي لدى تدخله عبر الإذاعة الوطنية اليوم الجمعة “التدشين الرسمي سيكون في المباراة الرسمية يوم 13 جانفي”.

كما أضاف أوكالي “مباراة الجزائر و غانا الودية التي ستُلعب بملعب نيلسون مانديلا، لا تحمل طابعا رسميا ولا تعتبر يوم افتتاح”.

كما ختم أوكالي في حديثه عن حضور المسؤولين للعرس الكروي”أنفانتينو و موتسيبي رسميا سيكونان حاضران في حفل الافتتاح، موتسيبي سيكون حاضرا يوم 10 جانفي. و سيقيم اجتماعا موسعا بحضور مسؤولين أفارقة”.

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