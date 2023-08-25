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الرياضة

رسميا.. ايت جودي مدربا لشبيبة تيارت

بقلم عزيز طالبي
رسميا.. ايت جودي مدربا لشبيبة تيارت
ايت جودي
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نصبّت إدارة شبيبة تيارت، اليوم الجمعة، المدرب عز الدين ايت جودي مدربا للفريق تحسبا لقيادته خلال الموسم الكروي الجديد 2023/2024.

وأعنلت إدارة شبيبة تيارت عن قرار الاستعانة بخدمات المدرب المخضرم لقيادة الفريق الناشط في القسم الثاني وسط غرب.

وسبق لايت جودي أن درب عدد كبير من الاندية الجزائرية و التونسية و المغربية أبرزها اتحاد الجزائر ووفاق سطيف إلى جانب شبيبة القبائل، والنادي الصفاقسي التونسي، ومولودية وجدة المغربي.

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