رسميا.. ايت جودي مدربا لشبيبة تيارت

نصبّت إدارة شبيبة تيارت، اليوم الجمعة، المدرب عز الدين ايت جودي مدربا للفريق تحسبا لقيادته خلال الموسم الكروي الجديد 2023/2024.

وأعنلت إدارة شبيبة تيارت عن قرار الاستعانة بخدمات المدرب المخضرم لقيادة الفريق الناشط في القسم الثاني وسط غرب.

وسبق لايت جودي أن درب عدد كبير من الاندية الجزائرية و التونسية و المغربية أبرزها اتحاد الجزائر ووفاق سطيف إلى جانب شبيبة القبائل، والنادي الصفاقسي التونسي، ومولودية وجدة المغربي.

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