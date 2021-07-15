رسميا.. ايداع الشاب بيلو الحبس المؤقت

تم مساء اليوم الخميس إيداع مغني الملاهي والمعروف بالشاب ” بيلو” الحبس المؤقت بتهمة التحريض على تعاطي والمتاجرة بالكيف والكوكايين. وحسب مصادر النهار اونلاين فقد تم اليوم الإستماع للشاب “بيلو” من قبل أمن سيڨ خلفية فيديو غنائي تم تداوله عبر منصات التواصل الإجتماعي. ليتم إطلاق سراحه بعدها

وأضافت ذات المصادر انه وفي المساء قامت مصالح الشرطة للسيڨ بتوقيف المغني الراي من بيته. ووضعه في الحبس المؤقت على أن يتم تقديمه للمحاكمة.

الشاب بيلو وجهت له تهم تتعلق بالتحريض على تعاطي والمتاجرة بالكيف والكوكايين بعد ان أطلق اغنية يحرض فيها على التهم المنسوبه له.

هذا وتم تداول الفيديو الغنائي بشكل واسع عبر صفحات الفايسبوك تم ترويجه من إحدى حفلات الأعراس التي نشطها مغني الراي والمداحات.

وحسب الفيديو المتداول كانت من بين الاغاني التي أداها اغنية راني مغبون.