رسميا.. ايطاليا تصنف متحف صديق الثورة الجزائرية انريكو ماتي إلى متحف وطني

صنفت وزارة الثقافة الايطالية، رسميا متحف صديق الثورة الجزائرية انريكو ماتي، إلى متحف وطني وتدرجه ضمن التراث الايطالي.

وحضر حفل اعتماد المتحف سفير الجزائر بإيطاليا ومنتخبون محليون وعائلة صديق الثورة الجزائرية إنريكو ماتيي. وجمع من المواطنيين في ماتيليكا الإيطالية.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد كرم إنريكو ماتي بصفته صديقا وفيا للثورة الجزائرية ومنحه وسام أصدقاء الثورة الجزائرية. بعد الوفاة كما تم إطلاق اسمه على أنبوب الغاز الذي يربط الجزائر بإيطاليا عرفانا بالخدمات “الجليلة” التي قدّمها للثورة الجزائرية.

يشار أن المتحف أصبح وجهة تاريخية وسياحية للزوار من إيطاليا وأوروبا وباقي العالم.

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