رسميا.. باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي للمرة التاسعة

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، عن تتويج فريق باريس سان جيرمان رسميا بلقب الدوري لموسم 2019-2020، وذلك بعدما تم إلغاءه بقرار وزاري بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويتصدر باريس سان جيرمان البطولة برصيد 68 نقطة متفوقا على أولمبيك مارسيليا صاحب المركز الثاني بـ 12 نقطة، ويبتعد عن المركز الثالث الذي يحتله رين بـ 18 نقطة، قبل 10 جولات من نهاية الموسم.

وبهذه البطولة الاستثنائية، سيحصل باريس سان جيرمان على لقب الدوري الفرنسي للمرة التاسعة في مسيرته.

كما اقترحت رابطة الدوري الفرنسي أن يلعب باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا برفقة مارسيليا ورين، وأن يتم وضع التصنيف النهائي استنادا إلى النقاط التي حققها كل ناد قبل تعليق المنافسة.