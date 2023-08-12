رسميا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع ديمبلي

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تعاقده مع النجم عثمان ديمبلي، قادما من نادي برشلونة الإسباني.

وكشفت إدارة النادي الباريسي، عبر موقعها الرسمي، عن توقيع ديمبلي على العقد الذي يربطه بالفريق لمدة خمسة سنوات.

كما استعرض مسؤولي باريس سان جيرمان، نجمه الجديد حاملا قميص ناديه الجديد الذي سيمثل ألوانه إلى غاية 2028.

يذكر أن عثمان ديمبلي (26 عاما)، كان لايزال مرتبطا بعقد مع برشلونة إلى غاية 2024، قبل دفع النادي الباريسي قيمة الشرط الجزائي بـ50 مليون اورو، للظفر بخدماته.