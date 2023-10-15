رسميا.. باكيتا مدربا لشباب بلوزداد

أعلنت إدارة شباب بلوزداد عن التعاقد الرسمي مع المدرب البرازيلي ماركوس سيزار دياز كاسترو باكيتا، لتعلن عودة المدرب الدي سبق له وتولى زمام أمور العارضة الفنية.

وقالت إدارة شباب بلوزداد أن إدارة شباب بلوزداد منحت الثقة الكاملة لباكيتا بعد نجاح المفاوضات بينه و بين إدارة السياربي، التي انطلقت يوم 10 سبتمبر الفارط تمهيدا لخلافة المدرب السابق فندنبروك.

كما أكدت إدارة أبناء “العقيبة” أنه كان خلاف بينها و بين المدرب السابق عن وجهات النظر بعد المباراة الودية بين ةشباب بلوزداد ونظيره الملعب التونسي في تونس.

وسبف للمدرب البرازيلي الملقب بـ “الطباخ” أن أشرف على الشباب في موسم 2022/2021 أيت توج باللقب.

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