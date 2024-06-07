رسميا.. براهيمي يضيع المواجهة المقبلة للخضر أمام أوغندا

سيكون الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، خارج الحسابات في المباراة المقبلة للمنتخب الوطني، أمام نظيره الأوغندي.

وكشف الموقع الرسمي للاتحاد الحزائري لكرة القدم، اليوم الجمعة، بأن براهيمي، لن يكون متاحا، في مواجهة أوغندا.

وأوضح ذات المصدر، بأن السبب الذي سيدفع براهيمي، للغياب عن المواجهة المقبلة، هو شعوره بآلام على مستوى أوتار الركبة، عقب مشاركته في المباراة الماضية أمام غينيا.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيواجه يوم 10 جوان الجاري، منتخب أوغندا، على ملعب هذا الأخير، برسم الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.