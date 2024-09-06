رسميا .. براهيمي ينتقل إلى الدوري البلجيكي

كشف نادي سانت تروند البلجيكي، اليوم الجمعة، عن انضمام الدولي الجزائري بلال براهيمي، قادماً من نادي نيس الفرنسي.

وقال نادي سانت تروند عبر صفحته الرسمية على منصة “إكس” إنه تعاقد مع مهاجم الخضر لموسم واحد على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء.

وسيلعب براهيمي إلى جانب مواطنه المدافع زين الدين بلعيد الذي استقدم من نادي اتحاد العاصمة الصيف الماضي.

ويسعى اللاعب اليساري إلى إعادة الاعتبار لنفسه، و التألق للعودة إلى بيت الخضر، في التحديات القادمة. لا سيما أن فريقه الجديد سيمنحه فرصة اللعب بشكل أكبر، عكس ناديه السابق.

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