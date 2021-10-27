رسميا.. برشلونة يُقيل المُدرب كومان
بقلم حواز عبد النور
أعلن فريق برشلونة الإسباني سهرة اليوم الأربعاء إقالة مُدربه الهولندي رونالد كومان بعد النتائج المُخيبة.
ونشر البارصا، بيانا رسميا جاء فيه:”أقال النادي رونالد كومان من منصبه كمدرب للفريق الأول الليلة، حيث إن الرئيس خوان لابورتا أبلغه بالقرار بعد الهزيمة أمام رايو فايكانو”.
وأضاف البيان:”رونالد كومان سيودع الفريق، غدًا الخميس، في المدينة الرياضية”.
وختم البيان:”يود برشلونة أن يشكر كومان على خدمته للنادي، ويتمنى له كل التوفيق في مسيرته الاحترافية”.
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