رسميا.. برشلونة يُودع دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات

ودع سهرة اليوم الأربعاء فريق، برشلونة، الاسباني منافسة كأس دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات.

وذلك للمرة الثانية على التوالي بعد النسخة الماضية لينتقل للمُشاركة في منافسة كأس الدوري الأوروبي.

وجاء إقصاء البارصا بعد فوز إنتر ميلان الايطالي أمام فيكتوريا بلزن التشيكي بملعب جوزيبي مياتزا برباعية دون رد.

ويخوض في هاته الأثناء الفريق الكتالوني مباراته أمام بايرن ميونيخ الألماني في الجولة الـ5 من دور المجموعات.