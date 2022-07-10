رسميا.. بريست يُعلن تجديد عقد بلايلي

أعلن فريق ستاد بريست 29 الفرنسي اليوم الأحد عن تجديد عقد النجم الدولي الجزائري، يوسف بلايلي.

النادي الناشط في الليغ 1 نشر صورة مُركبة لابن مدينة وهران على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

كما أرفق الحساب الصورة بعبارة:”يوسف بلايلي يُجدد عقده لموسم إضافي مع بريست”.

والتحق بلايلي اليوم بزملاءه في بريست قبل انطلاق التربص التحضيري للفريق غدا الإثنين.

ويُذكر أن بلايلي التحق ببريست خلال الميركاتو الشتوي الماضي عقب فسخ عقده مع قطر القطري.