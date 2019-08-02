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رسميا.. “بريست” يُكافىء بلقبلة!

الرياضة
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رسميا.. “بريست” يُكافىء بلقبلة!
بقلم إسماعيل عشاش

أعلن نادي “بريست” عن إستمرار الدولي الجزائري “هريس بلقبلة” في صفوفه الى غاية سنة 2022، بعدما مدد عقده بصفة رسمية.

وإتفقت وسائل الإعلام الفرنسية على أن متوسط الميدان سيتحصل على زيادة مُحترمة في راتبه السنوي، مُقارنة بما عليه في السابق.

يُشار بأن صاحب الـ25 كان مُرتبطا مع أبناء منطقة “لا بروتان” الى 2021، ولكن إدارة الفريق فضلت مُكافأته على طريقتها.

يُذكر بأن خريج مدرسة “فالنسيان” كان من أبرز لاعبي فريقه الموسم الماضي، مُساهما في الصعود الى الليغ 1.

وشارك في 32 لقاء كأساسي وهو ما فتح له أبواب المنتخب الوطني، ولكنه حطم كل شيء بتصرفه اللا أخلاقي الشهير.


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