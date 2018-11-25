رسميا.. بريطانيا خارج أسوار الإتحاد الأوروبي

صادق قادة دول الإتحاد الأوروبي، في قمتهم الإستثنائية المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الأحد، على إتفاق تاريخي لخروج بريطانيا من الإتحاد.

وتحتضن العاصمة البلجيكية بروكسيل اليوم قمة الاتحاد الأوروبي، التي في إطارها وقع قادة 27 دولة عضو بالمنتظم، إتفاقية “بريكسيت”.

وصادقوا على إعلان سياسي يحدد الإطار العام للعلاقات التي ستجمع مستقبلا بين بريطانيا والإتحاد الأوروبي .

و بحسب المصادر، فقد أوصى رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، دونالد توسك بإعتماد الإتفاقية.

بعد تجاوز آخر عقبة متبقية، عندما وافقت إسبانيا على توضيح حول وضع جبل طارق والتجارة بعد البريكسيت.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، قد دعت البريطانيين منذ ساعات لدعم إتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، رغم أن دعم حزبها للإتفاق لايزال غير واضح.