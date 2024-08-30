رسميا.. بشير بلومي يلتحق بنادي هال سيتي الإنجليزي

حسم نادي هال سيتي الإنجليزي،الناشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي “تشامبيونشيب”، اليوم الجمعة، تعاقده مع الدولي الجزائري بشير بلومي.

وأكد نادي فارنسي البرتغالي، عبر صفحته الرسمية على منصة “إكس”، مغادرة نجمه الأول صوب النادي الإنجليزي العريق.

ووصف الإعلام الإنجليزي الخطوة بـ “المفاجأة” بالنظر إلى قرب غلق الميركاتو الصيفي في إنجلترا، بعد ساعات فقط.

وغادر نجل الأسطورة الجزائرية لخضر بلومي، صوب إنجلترا، بعد موسم استثنائي مع ناديه البرتغالي الذي شارك معه في 35 مباراة.