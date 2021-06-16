رسميا.. بطل “الأوروبا ليغ” يتعاقد مع ماندي

الرياضة
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رسميا.. بطل “الأوروبا ليغ” يتعاقد مع ماندي
بقلم أمير بهلول

أعلن نادي فياريال الإسباني عن تعاقده بصفة رسمية مع المدافع الجزائري “عيسى ماندي”، الذي انتهى عقده مع “ريال بيتيس” مع نهاية الموسم الحالي.

وجاء في بيان نشره الموقع الرسمي لنادي “فياريال”، أن المدافع الجزائري وقع على عقد لمدة 4 سنوات كاملة مع “الغواصات”، وسيتم تقديم اللاعب في الأيام القليلة المقبلة.

كما أشاد الفريق الإسباني بصفقة الجزائري ووصفوه بالمدافع الذي يمنح الأمان والاطمئنان للدفاع وأيضا يتميز بسرعة البديهة وهو ما يحتاجه الفريق.


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