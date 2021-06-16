رسميا.. بطل “الأوروبا ليغ” يتعاقد مع ماندي

أعلن نادي فياريال الإسباني عن تعاقده بصفة رسمية مع المدافع الجزائري “عيسى ماندي”، الذي انتهى عقده مع “ريال بيتيس” مع نهاية الموسم الحالي.
وجاء في بيان نشره الموقع الرسمي لنادي “فياريال”، أن المدافع الجزائري وقع على عقد لمدة 4 سنوات كاملة مع “الغواصات”، وسيتم تقديم اللاعب في الأيام القليلة المقبلة.
كما أشاد الفريق الإسباني بصفقة الجزائري ووصفوه بالمدافع الذي يمنح الأمان والاطمئنان للدفاع وأيضا يتميز بسرعة البديهة وهو ما يحتاجه الفريق.
𝙀𝙣 𝙡𝙖 𝙩𝙚𝙧𝙘𝙚𝙧𝙖 𝙩𝙚𝙢𝙥𝙤𝙧𝙖𝙙𝙖 𝙨𝙖𝙡𝙚 𝙪𝙣 𝙗𝙞𝙘𝙝𝙖𝙧𝙧𝙖𝙘𝙤 𝙖𝙢𝙖𝙧𝙞𝙡𝙡𝙤 𝙦𝙪𝙚 𝙛𝙡𝙞𝙥𝙖𝙨.
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— Villarreal CF (@VillarrealCF) June 16, 2021
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