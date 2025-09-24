رسميا.. بلال براهيمي يلتحق بالدوري البرازيلي

رسّم الدولي الجزائري، بلال براهيمي، التحاقه بالدوري البرازيلي، من بوابة نادي سانتوس.

وأعلن سانتوس، الذي يضم في صفوفه النجم السابق لنادي برشلونة الاسباني. نيمار جونيور، اليوم الأربعاء، رسميا عن ضمه صاحب الـ 25 ربيعا، في صفقة مجانية.

وتواجد لاعب “الخضر” حرا من اي التزام، بعد فسخ عقده مؤخرا مع ناديه نيس الفرنسي. الذي عاد إليه الصائفة الماضية، بعد موسم واحد معارا إلى سانت تروند البلجيكي.

يُشار إلى أن بلال براهيمي سيكون ثاني لاعب جزائري. يلعب في الدوري البرازيلي، بعد الهداف التاريخي لـ”الخضر” اسلام سليماني. الذي حمل ألوان كوريتيبا، سنة 2023، وخاض مع الفريق 11 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف مقابل تمريرتين حاسمتين.