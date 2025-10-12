رسميا.. بلايلي وبونجاح يغيبان أمام أوغندا !

ترسم غياب ثنائي “الخضر” يوسف بلايلي وبغداد بونجاح، عن المواجهة التي تنتظر التشكيلة الوطنية بعد غدٍ الثلاثاء، أمام منتخب أوغندا.

ويستقبل المنتخب الوطني، المتأهل مسبقا إلى مونديال 2026، نظيره الأوغندي. بملعب المجاهد الراحل “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو هذا الثلاثاء، بداية من الساعة 17:00. برسم الجولة الـ 10 والأخيرة من تصفيات كأس العالم.

وكشفت “الفاف” في بيان لها اليوم الأحد، أن بلايلي وبونجاح، غابا عن تدريبات أمس السبت، بسبب معاناة كل منهما من إصابة بعد لقاء الخميس الماضي أمام الصومال.

مشيرة إلى أن بونجاح، يعاني من إصابة على مستوى الركبة، بينما يعاني زميله بلايلي، من إصابة عضلية.

كما أوضحت الاتحادية، بأن الثنائي بلايلي وبونجاح خضع أمس السبت، لفحوصات طبية، أثبنت عدم قدرتهما على خوض لقاء أوغندا، ليتقرر تسريحه من التربص، من أجل مواصلة التعافي مع فريقيهما.