رسميا..بلايلي يتوّج بـ 4 ألقاب في أقل من 10 أشهر !

فصل الإتحاد الإفريقي لكرة القدم في قضية المباراة النهائية التي جمعت الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي.

ومنح الإتحاد الإفريقي لكرة القدم لقب رابطة أبطال إفريقيا بصفة رسمية لفريق الترجي التونسي، بعد إنسحاب الوداد البيضاوي من المباراة.

وتمكن بلالي من التتويج بلقبه الرابع في أقل من 10 أشهر ليصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يفوز بثلاث ألقاب قارية متتالية في أقل من 10 أشهر.

وفاز بلايلي بلقب دوري أبطال إفريقيا مع فريق الترجي شهر نوفمبر من عام 2018، ونهائي آخر مع نفس الفريق في دوري أبطال إفريقيا شهر ماي 2019، ولقب كأس أمم إفريقيا مع المنتخب الجزائري جويلية 2019.