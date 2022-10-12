رسميا.. بلايلي يرسم التحاقه بأجاكسيو الفرنسي

رسم الدولي الجزائري يوسف بلايلي، اليوم الأربعاء، التحاقه بنادي أجاكسيو، الناشط في الليغ1 الفرنسية، أين سيخوض تجربة جديدة.

وقدمت إدارة نادي أجاكسيو، لاعبها الدولي الجزائري، بلايلي، عقب توقيع الطرفان على العقد الذي يربطهما.

كما نشر مسؤولي أجاكسيو بث مباشر عبر حسابهم الرسمي على منصة التواصل الإجتماعي “انستغرام” خلال تقديم بلايلي.

واختار يوسف بلايلي، حمل الرقم (92)، خلال مغامرته المقبلة بقميص نادي الجديد أجاكسيو.