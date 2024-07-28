رسميا.. بلايلي يغادر مولودية الجزائر

أعلنت إدارة مولودية الجزائر، اليوم الأحد، رسميا عن رحيل لاعبها الدولي الجزائري، يوسف بلايلي.

وكان بلايلي، قد التحق بالعميد، صيف 2023 بعقد يمتد لموسمين. قادما من أجاكسيو الفرنسي، وساهم بشكل كبير في تتويج المولودية بلقب بطولة 2023-2024، وتنشيط نهائي الكأس.

وكشفت إدارة المولودية في بيان عبر صفحتها الرسمية، بأن بلايلي. غادر رسميا بعد موسم واحد قضاه بألوان عميد الأندية الجزائرية.

مشيرة إلى أنها توصلت إلى إتفاق مع نظيرتها من نادي الترجي التونسي، الذي كان الفريق الوحيد الذي قدّم عرضا لضم اللاعب المرتبط مع العميد إلى غاية جوان 2025.

وفي الأخير توجهت إدارة المولودية بتشكراتها الخالصة للاعب نظير كل ما قدمه للفريق، متمنية له كل التوفيق في تجربته القادمة مع الترجي التونسي.