رسميا.. بلايلي ينضم للأهلي السعودي

انضم الدولي الجزائري يوسف بلايلي، اليوم الخميس، إلى نادي الأهلي السعودي، قادما إليه من نادي الترجي الرياضي التونسي.

وأعلن نادي الأهلي السعودي، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، اتمامه صفقة ضم يوسف بلايلي بشكل رسمي.

وكشفت إدارة الأهلي السعودي، أن مهاجم الخضر، وقع على عقد يربطه بالنادي السعودي إلى غاية 2022.

يذكر أن يوسف بلايلي (27 عاما)، كان محل طلب العديد من الأندية العربية والأوروبية، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.