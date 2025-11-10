رسميا.. بلايلي يُضيّع “الكان” وكأس العرب

ترسّم غياب نجم “الخضر” يوسف بلايلي، عن نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العرب على حد سواء بسبب الإصابة.

وغادر بلايلي، داربي تونس أمس الأحد، بين ناديه الترجي والإفريقي. متأثرا بإصابة على مستوى الركبة اليمنى، بعد مرور 21 دقيقة عن صافرة البداية.

وحسب موقع “موزاييك” التونسي. فإن الفحوصات التي أجراها الدولي الجزائري بأشعة “الرنين المغناطيسي” لم تكن مطمئنة. وأظهرت تعرضه لتمزق على مستوى الأربطة المتقاطعة للركبة.

كما أبرز الموقع ذاته، أن بلايلي، سيغيب عن الميادين لفترة أقصاها 6 اشهر. ما يعني غيابه خروجه رسميا من مخططات الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش. في “الكان” وأيضا من مخططات مدرب المنتخب الرديف، مجيد بوقرة، في كأس العرب.

فيما تبقى حظوظ ابن مدينة “الباهية”. في اللحاق بنهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الفترة ما بين الـ 11 جوان والـ 21 جويلية 2026. ضئيلة جدا، بالنظر إلى طبيعة إصابته التي تحتاج فترة كبيرة من أجل التعافي وإعادة التأهيل على حد سواء.

يشار إلى أن المنتخب الأول، سيشارك في الـ”كان” في الفترة ما بين الـ 21 ديسمبر 2025 والـ 18 جانفي 2026. بالمغرب، بينما سيكون المنتخب الرديف. على موعد مع خوض غمار كأس العرب، في قطر ما بين الـ 1 والـ 18 ديسمبر 2025.