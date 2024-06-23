رسميا.. بلعيد يلتحق بسانت تروند البلجيكي

أعلنت إدارة اتحاد العاصمة، اليوم الأحد، رسميا عن التحاق لاعبها الدولي الجزائري، زين الدين بلعيد، بنادي سانت تروند البلجيكي.

وقالت إدارة الاتحاد في بيان لها، إنّ رئيس مجلس الإدارة، عثمان سحبان، اجتمع مع بلعيد، بحضور كل من الأمين العام سيد علي يحياوي، والمدير الرياضي بلال دزيري والمنسق الرياضي حمزة كودري، حيث تم مناقشة وجهة اللاعب المستقبلية.

مضيفة بأنها اتفقت في الأخير، على عدم وضع عقبات في طريق طموح اللاعب وبشكل يحفظ حقوق النادي.

وواصلت: “وخلص الاتفاق في الأخير على تلبية رغبة قائد الفريق في الالتحاق بنادي سانت تروند البلجيكي، وتم التوقيع على ورقة خروجه.”

وشكرت في الأخير إدارة الاتحاد كل الأندية، التي أبدت رغبتها في ضم قائد النادي زين الدين بلعيد، كما تمنت حظا أوفرا للأخير، وكل النجاح مستقبلا في وجهته الجديدة.